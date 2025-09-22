Цена на золото впервые превысила $3750
22 сентября 202510:45
Биржевые цены на золото впервые в истории взлетели выше $3750 за тройскую унцию, следует из данных торгов на бирже Comex.
В 09.48 мск стоимость драгоценного металла выросла на 1,22% по сравнению с предыдущим закрытием. Цена золота с поставкой в декабре составила $3751,02 за унцию.
В то же время декабрьский фьючерс на серебро прибавил 2,65% и подорожал до $44,09 за унцию.
Между тем финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что золото будет дорожать на фоне мировой геополитической обстановки, пишет 360.ru.
