Цена на золото впервые превысила $3750

Биржевые цены на золото впервые в истории взлетели выше $3750 за тройскую унцию, следует из данных торгов на бирже Comex.

В 09.48 мск стоимость драгоценного металла выросла на 1,22% по сравнению с предыдущим закрытием. Цена золота с поставкой в декабре составила $3751,02 за унцию.

В то же время декабрьский фьючерс на серебро прибавил 2,65% и подорожал до $44,09 за унцию.

Между тем финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что золото будет дорожать на фоне мировой геополитической обстановки, пишет 360.ru.

