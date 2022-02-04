Эрдоган намерен устроить встречу глав России и Украины в Турции
Украинский президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции. Об этом заявил глава Турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ. По их данным, Эрдоган считает, что если удастся достичь проведения встречи на высшем уровне, то результат её даст возможность новой формации в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи отметил, что Москва не отвергает никаких переговорные форматы, в том числе встречу Путина и Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет пока нет.
Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина с 2014 года выполняет приказы тех, кто ее контролирует.
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