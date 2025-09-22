Трамп назвал возможных покупателей TikTok в США

Покупателями социальной сети TikTok в США могут стать ряд крупных бизнесменов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью каналу Fox News.

Обсуждая продажу компании инвесторам, глава Белого дома отметил, что соцсеть могут приобрести очень известные люди. В их числе сооснователь Oracle Ларри Эллисон и основатель Dell Technologies Майкл Делл. Также в группу покупателей могут войти медиамагнаты Руперт и Лахленд Мердок.

По словам Трампа, эти бизнесмены патриоты, которые «справятся с задачей».

Ранее в Белом доме заявили, что США и Китай подпишут сделку по TikTok в ближайшие дни, пишет 360.ru.

