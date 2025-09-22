Требование Трампа вернуть базу Баграм ведет к полноценной войне в Афганистане
Авиабаза Баграм находится в окружении стран ШОС, что очень привлекательно для США, но Афганистан не готов отдавать базу, заявил НСН Андрей Суздальцев.
Для захвата базы Баграм в Афганистане потребуются десятки тысяч людей, что приведет к полноценной войне в регионе, заявил НСН политолог Андрей Суздальцев.
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль Вашингтона. Американские военные покинули базу в 2021 году. По словам Трампа, в настоящее время ведутся переговоры с Кабулом. Суздальцев уверен, что Афганистан не пойдет на это.
«Что касается авиабазы Баграм, это пока только желания и вбросы. Если бы там готовилось возвращение американских военных, об этом бы молчали. Пока этот вопрос прорабатывается. Напомню, что эту базу построили советские войска. База очень ценная, там принимаются любые типы самолетов, это единственная такая авиационная база между Ираном и Пакистаном. Это очень сильный рычаг давления и контроля над регионом, включая Китай. Китай поставляет оружие именно в Пакистан. Эта база находится в центре ШОС, все страны ШОС вокруг. Для военной политики США это был бы очень ценный актив», - объяснил он.
По его словам, Афганистан не готовы отдавать базу США мирным путем.
«Для захвата потребуются десятки тысяч людей, десант, предварительная бомбежка. Это война, полноценная война... Об этой операции молчали бы, если бы она готовилась. Другое дело, что американцы рассчитывают на союзнические отношения с властями Афганистана. Баграм – это открытое окно Афганистана в мир, конечно, отдавать его американцам они не будут», - заключил собеседник НСН.
Желание США вернуться на авиабазу Баграм в Афганистане — это попытка надавить на Китай и Иран. Об этом в беседе с НСН заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
