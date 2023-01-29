Министр обороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке страны

Рассказывая о ситуации на фронте, Резников сказал, что она «сложная, но под контролем».

Министр обороны Украины также заявил, что украинским военным потребуется время для обучения управления западными танками. По словам Резникова, бойцы ВСУ будут подготовлены к концу марта.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные, полученные от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников, раскрыла американскую схему «прикрытия» для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 из Германии. Вашингтон предварительно заявил о готовности передать Киеву танки Abrams. Этот вариант предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на просьбу президента США Джо Байдена.

