СМИ сообщили о схеме «прикрытия» США для поставок немецких танков Киеву
США создали схему «прикрытия» для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 из Германии. Вашингтон предварительно заявил о готовности передать Киеву танки Abrams. Этот вариант предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на просьбу президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post со ссылкой на данные, полученные от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников.
Схема была разработана после телефонного разговора американского президента и немецкого канцлера Олафа Шольца 17 января, который отказался поставлять Украине немецкие танки. При этом Байден был обеспокоен растущим публичным разногласием государств по этому вопросу.
Собеседники издания рассказали, что Блинкен, который присутствовал при телефонном разговоре, предложил заявить о поставках танков Abrams M1 для Украины, чтобы Германия затем начала поставки Leopard. В этом случае США получили бы время на подготовку танков, обучение военных ВСУ и созданием логистики, сообщает РБК.
Заявление о поставках американских танков президент Байден сделал менее чем через неделю. А потенциальные европейские страны, которые могли стать поставщиками танков Leopard, начали оказывать давление на Германию, и чтобы получить экспортноеразрешение производителя на передачу техники, рассказал изданию высокопоставленный польский чиновник.
Ранее бразильский лидер Луис Инасиу да Силва отказал ФРГ в поставках снарядов для танков Leopard. Об этом сообщила газета Folha de Sao Paulo.
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