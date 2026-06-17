В Нижнем Тагиле суд арестовал заказавшего пиццу «Адольфа Гитлера»

В отношении молодого человека возбудили административное дело о пропаганде фашизма, при задержании в учебном заведении он заявил о раскаянии и якобы не понимал смысла своего поступка.

Полицейские проверили социальные сети задержанного, проанализировали его контакты и отзывы педагогов. Выяснилось, что студент не только представлялся главарем третьего рейха при заказе еды, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы. После задержания он полностью признал вину и удалил все размещенные в сети материалы.

Ранее член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский в пресс-центре НСН рассказал, как уберечь детей от экстремизма.

