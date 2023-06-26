Министр обороны Украины обсудил с коллегой из США контрнаступление ВСУ

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обсудил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином ход контрнаступления ВСУ, сообщает «РЕН ТВ».

Украина заявила о контрнаступлении на четырех направлениях

Он назвал главу Пентагона своим другом. Как отметил Резников, также речь шла об усилении боевого потенциала украинской армии.

Ранее Резников заявил, что ожидания от контрнаступления украинской армии были преувеличенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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