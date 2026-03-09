Орбан призвал отменить все санкции против российских нефти и газа
Евросоюзу следует отменить все санкции против энергосектора России. С таким призывом в обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, ситуация на Ближнем Востоке, а также прекращение Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» грозит ростом цен на энергоносители в Европе.
«Нефтяная блокада, введенная Киевом, представляет самую серьёзную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего Евросоюза», - заключил он.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон может пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
