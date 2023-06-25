В Киеве назвали ожидания от контрнаступления ВСУ завышенными

«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», - сказал он.

Резников отметил, что текущие боевые действия не являются «главным наступлением». По его словам, Киев надеется занять территории, которые соединяют Крым с остальной частью России.

При этом Резников добавил, что этот сценарий не является единственным.

Заместитель министр обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ наступают на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южном направлениях, передает «Радиоточка НСН».

