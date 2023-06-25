В Киеве назвали ожидания от контрнаступления ВСУ завышенными

Ожидания от контрнаступления украинской армии были преувеличенными. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр обороны страны Алексей Резников.

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«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», - сказал он.

Резников отметил, что текущие боевые действия не являются «главным наступлением». По его словам, Киев надеется занять территории, которые соединяют Крым с остальной частью России.

При этом Резников добавил, что этот сценарий не является единственным.

Заместитель министр обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ наступают на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южном направлениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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