В Киеве назвали ожидания от контрнаступления ВСУ завышенными
Ожидания от контрнаступления украинской армии были преувеличенными. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», - сказал он.
Резников отметил, что текущие боевые действия не являются «главным наступлением». По его словам, Киев надеется занять территории, которые соединяют Крым с остальной частью России.
При этом Резников добавил, что этот сценарий не является единственным.
Заместитель министр обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ наступают на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южном направлениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru