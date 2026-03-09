В Латвии заблокировали доступ к сайту Ozon
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ к платформе онлайн-торговли Ozon. Соответствующий документ опубликован в официальном вестнике Latvijas vestnesis.
Также доступ был ограничен к сайтам booksite.ru, znanierussia.ru, руни.рф, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru.
«По мнению совета, они распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку», - указано в документе.
Ранее французский медиарегулятор ARCOM обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к сайтам 35 российских СМИ, против которых в Европе введены санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На Паралимпиаде-2026 впервые за 12 лет прозвучал гимн России
- Каллас: Евросоюз выделил Украине €196 млрд помощи с 2022 года
- Дмитриев поддержал призыв Венгрии отменить санкции против нефти и газа из РФ
- Средства ПВО за шесть часов сбили 15 украинских беспилотников
- «Варварство» и возврат денег: Дмитрия Певцова возмутили иностранные псевдонимы звезд
- Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана
- Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями Евросоюза
- В Латвии заблокировали доступ к сайту Ozon
- Орбан призвал отменить все санкции против российских нефти и газа
- Онищенко поддержал форму разных цветов для медсотрудников