В Латвии заблокировали доступ к сайту Ozon

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ к платформе онлайн-торговли Ozon. Соответствующий документ опубликован в официальном вестнике Latvijas vestnesis.

Также доступ был ограничен к сайтам booksite.ru, znanierussia.ru, руни.рф, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru.

«По мнению совета, они распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку», - указано в документе.

Ранее французский медиарегулятор ARCOM обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к сайтам 35 российских СМИ, против которых в Европе введены санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
