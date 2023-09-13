Генсек ООН: Ситуация на Украине далека от мирных переговоров

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине пока далек от мирных переговоров.

При этом он отметил, что был бы рад иметь шанс стать посредником для проведения переговоров по украинскому вопросу. По его словам, в ООН по-прежнему призывают стороны «к миру».

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного урегулирования конфликта и игнорирует заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет предпосылок для возобновления переговоров с Киевом. По его словам, украинская сторона не демонстрирует каких-либо рвений для этого, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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