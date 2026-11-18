Гибкий и сокращенный: Кому разрешат перейти на шестичасовой рабочий день
Сегодня работодатели все реже обращают на то, сколько времени человек проводит на работе, им гораздо важнее результат, сказала НСН Зилина Султанова.
Перейти на сокращенный рабочий день могут сотрудники, которые не работают непосредственно с людьми, а также чьи обязанности частично автоматизированы, например, бухгалтеры. Об этом НСН рассказала карьерный консультант Зилина Султанова.
Восьмичасовой рабочий день мог бы быть сокращен до шести часов во многих сферах. Об этом заявил в пресс-центре НСН член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов. Султанова объяснила, в каких отраслях люди готовы к такому переходу.
«Это те компании, в которых не предусмотрена работа с людьми, где сотрудники могут самостоятельно справиться со всеми задачами, не ожидая ответа от кого-либо, не взаимодействуя с клиентами. Кроме того, это специальности, где люди сами принимают решения, где задачи действительно краткосрочные, которые можно выполнить день в день, где ввели автоматизацию рутинных процессов. Например, это бухгалтеры, операторы, которые занимаются рассылками или ответами клиентам (у них нет цели поддержать диалог), рекрутеры. Вообще многое еще зависит и от должности, которую занимает сотрудник. Есть те, кто действительно справляется и может за четыре часа закончить все свои обязанности. Но есть и сотрудники, которым не хватает и всего рабочего дня. Так что все это очень индивидуально», — сказала Султанова.
Собеседница НСН добавила, что сегодня работодателей все меньше интересует, сколько часов в день работает сотрудник.
«Работодателям все меньше важно, чтобы сотрудник работал по определенному графику. Им нужно, чтобы в срок выполнялись все задачи. А сколько часов в день работает человек, работодателя не так сильно волнует, особенно если это удаленная работа», — подчеркнула она.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что измерить результат конкретного человека на работе очень сложно, поэтому привязка к рабочему времени неизбежна.
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