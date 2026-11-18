«Это те компании, в которых не предусмотрена работа с людьми, где сотрудники могут самостоятельно справиться со всеми задачами, не ожидая ответа от кого-либо, не взаимодействуя с клиентами. Кроме того, это специальности, где люди сами принимают решения, где задачи действительно краткосрочные, которые можно выполнить день в день, где ввели автоматизацию рутинных процессов. Например, это бухгалтеры, операторы, которые занимаются рассылками или ответами клиентам (у них нет цели поддержать диалог), рекрутеры. Вообще многое еще зависит и от должности, которую занимает сотрудник. Есть те, кто действительно справляется и может за четыре часа закончить все свои обязанности. Но есть и сотрудники, которым не хватает и всего рабочего дня. Так что все это очень индивидуально», — сказала Султанова.

Собеседница НСН добавила, что сегодня работодателей все меньше интересует, сколько часов в день работает сотрудник.

«Работодателям все меньше важно, чтобы сотрудник работал по определенному графику. Им нужно, чтобы в срок выполнялись все задачи. А сколько часов в день работает человек, работодателя не так сильно волнует, особенно если это удаленная работа», — подчеркнула она.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что измерить результат конкретного человека на работе очень сложно, поэтому привязка к рабочему времени неизбежна.

