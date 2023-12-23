Минэконом Украины: Польские перевозчики сняли блокаду с одного КПП на границе
Перевозчики из Польши сняли блокаду с одного из контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, сообщает глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко.
Блокаду КПП на польско-украинской границе прекратили после сообщения об изменениях в переговорах с Варшавой из Министерства инфраструктуры Украины.
«Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини — Медыка», — сообщила Свириденко в соцсети X ( бывшем Twitter).
После блокировки границы дальнобойщиками Польши компании Украины потеряли около 8,5 миллиона долларов, сообщает New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru