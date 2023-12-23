Минэконом Украины: Польские перевозчики сняли блокаду с одного КПП на границе

Блокаду КПП на польско-украинской границе прекратили после сообщения об изменениях в переговорах с Варшавой из Министерства инфраструктуры Украины.



«Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини — Медыка», — сообщила Свириденко в соцсети X ( бывшем Twitter).

После блокировки границы дальнобойщиками Польши компании Украины потеряли около 8,5 миллиона долларов, сообщает New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации.



