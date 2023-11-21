СМИ: Украинские перевозчики провели митинг на польской границе

Организаторами акции выступили члены общественной организации «Международные автомобильные перевозчики Украины». К ним вместе с транспортом присоединились дальнобойщики. Возле государственной границы появилось свыше 30 грузовиков.

Отмечается, что протестующие не собираются перекрывать движение всего автотранспорта и мешать работе КПП. Акция продлится до 22:00 (время совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что польские фермеры выразили готовность присоединиться к забастовке дальнобойщиков на украинской границе из-за нечестной конкуренции со стороны Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

