СМИ: Украинские перевозчики провели митинг на польской границе
Украинские перевозчики провели митинг на польской границе в качестве протеста против блокировки въезда в страну. Об этом сообщило издание «Укринформ».
Организаторами акции выступили члены общественной организации «Международные автомобильные перевозчики Украины». К ним вместе с транспортом присоединились дальнобойщики. Возле государственной границы появилось свыше 30 грузовиков.
Отмечается, что протестующие не собираются перекрывать движение всего автотранспорта и мешать работе КПП. Акция продлится до 22:00 (время совпадает с московским).
Ранее сообщалось, что польские фермеры выразили готовность присоединиться к забастовке дальнобойщиков на украинской границе из-за нечестной конкуренции со стороны Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru