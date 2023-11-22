СМИ: Украина потеряла 8,5 млн долларов после блокировки польской границы

Один день простоя обходится одной компании в 1 миллион гривен или 27,7 тысячи долларов. От простоя страдают не только импортеры, но и экспортеры, так как возрастают цены на перевозку товара, а это повышает себестоимость продукции. Протест создает риски для производств на Украине, так как нет возможности импортировать необходимое сырье или комплектующие.

Ранее украинские перевозчики провели митинг на польской границе в качестве протеста против блокировки въезда в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

