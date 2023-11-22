СМИ: Украина потеряла 8,5 млн долларов после блокировки польской границы
После блокировки границы дальнобойщиками Польши компании Украины потеряли около 8,5 миллиона долларов, сообщает New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации.
Один день простоя обходится одной компании в 1 миллион гривен или 27,7 тысячи долларов. От простоя страдают не только импортеры, но и экспортеры, так как возрастают цены на перевозку товара, а это повышает себестоимость продукции. Протест создает риски для производств на Украине, так как нет возможности импортировать необходимое сырье или комплектующие.
Ранее украинские перевозчики провели митинг на польской границе в качестве протеста против блокировки въезда в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru