МИД Украины назвал нестабильные поставки снарядов проблемой контрнаступления
Крупнейшая проблема контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) – это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что второй крупной проблемой является господство России в воздухе. По словам Кулебы, будет столько контрнаступлений, сколько необходимо, чтобы «освободить Украину».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru