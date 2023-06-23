МИД Украины назвал нестабильные поставки снарядов проблемой контрнаступления

Он отметил, что второй крупной проблемой является господство России в воздухе. По словам Кулебы, будет столько контрнаступлений, сколько необходимо, чтобы «освободить Украину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

