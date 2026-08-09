Турция передала России и Украине предложение о моратории на военные действия
Анкара передала Москве и Киеву предложение о прекращении боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
По его словам, Украина попросила Турцию создать механизм для объявления прекращения огня. Дипломат указал, что Анкара передала сторонам предложение о моратории на военные действия. Ожидается ответ по этому вопросу.
Фидан отметил, что отсутствие уступок ведет к продолжению конфликта. Комментируя участившиеся атаки на суда в Черном море, министр подчеркнул, что эти случаи вызывают у турецких властей большую тревогу.
Ранее Турция ввела ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в направлении Чёрного моря. Причиной стали участившиеся атаки беспилотных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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