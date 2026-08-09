Турция передала России и Украине предложение о моратории на военные действия

Анкара передала Москве и Киеву предложение о прекращении боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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По его словам, Украина попросила Турцию создать механизм для объявления прекращения огня. Дипломат указал, что Анкара передала сторонам предложение о моратории на военные действия. Ожидается ответ по этому вопросу.

Фидан отметил, что отсутствие уступок ведет к продолжению конфликта. Комментируя участившиеся атаки на суда в Черном море, министр подчеркнул, что эти случаи вызывают у турецких властей большую тревогу.

Ранее Турция ввела ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в направлении Чёрного моря. Причиной стали участившиеся атаки беспилотных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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