МИД России заявил, что попытка контрнаступления ВСУ «захлебывается»
Попытка украинского контрнаступления захлебывается, а российские силы дают решительный отпор, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что украинские силы несут большие потери. При этом Запад не интересуют цели и задачи Украины и ее народа, западные страны хотят «воевать с Россией», принося в жертву украинцев.
4 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своих соцсетях заявил, что украинские Вооруженные силы (ВСУ) изменили стратегию контрнаступления. Он отметил, что вместо продвижения вперёд главной стала задача «максимального уничтожения живой силы и техники»
А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что контрнаступление - не голливудский фильм, он призвал не ждать быстрых результатов от украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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