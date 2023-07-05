МИД России заявил, что попытка контрнаступления ВСУ «захлебывается»

4 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своих соцсетях заявил, что украинские Вооруженные силы (ВСУ) изменили стратегию контрнаступления. Он отметил, что вместо продвижения вперёд главной стала задача «максимального уничтожения живой силы и техники»

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что контрнаступление - не голливудский фильм, он призвал не ждать быстрых результатов от украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

