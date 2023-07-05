«Выдохнутся или дрогнем»: Депутат Кузнецов о перспективах мобилизации в России
Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил в эфире НСН, что Минобороны к осени должно решить, что делать с «критической» усталостью бойцов на фронте.
У российских бойцов на фронте накапливается критическая усталость на фоне украинского контрнаступления, заявил член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов в беседе с НСН. Он отметил, что дальнейшие перспективы мобилизации будут зависеть от результатов этого контрнаступления.
«На фронте у бойцов накапливается усталость критическая, это чувствуется. Мы тысячи обращений обрабатываем, по выплатам вопрос решается быстро, например, но появляются новые проблемы. В последнее время все чаще получаю сообщения от родственников об усталости, которая проявляется в разных формах. Пока идет контрнаступление вопрос отпусков решать сложно. Я надеюсь, что к осени у Минобороны есть план, как эту проблему решать. Надеюсь, люди смогут отдохнуть. Многие мобилизованные считают дни мобилизации», - рассказал он.
Также депутат отметил, что российская сторона ожидает решения Запада, который может «заставить Украину договариваться».
«Все будет зависеть от многих факторов – выдохнется контрнаступление или нет, сколько это будет продолжаться, что будет на саммите в Вильнюсе. Заинтересованность России – это переговоры, наши власти это не скрывают. Я надеюсь, что контрнаступление скоро выдохнется, Запад заставит Украину договариваться и необходимости держать мобилизованных не будет. Но это больше относится к моим надеждам, чем к экспертному мнению. Все будет зависеть от украинского контрнаступления, если они выдохнутся, это одна история, если дрогнем – другая», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации на фоне ухода ЧВК «Вагнер» из зоны специальной военной операции на сегодняшний день нет, передает «Радиоточка НСН».
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