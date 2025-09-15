В Варшаве сбили дрон над резиденцией президента, задержаны два белоруса

Над зданиями правительства Польши в Варшаве был сбит беспилотник. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, уточнив, что задержаны два гражданина Белоруссии.

По словам премьера, дрон летал над правительственными зданиями на Парковой улице и дворцом Бельведер — официальной резиденцией президента Польши. Беспилотник был нейтрализован службой госбезопасности.

Госсекретарь США воздержался от критики России после инцидента с дронами

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации с беспилотниками в Польше. 10 сентября военные страны заявили об уничтожении нескольких дронов, вторгшихся на территорию республики.

Тогда Варшава обвинила Россию. Москва в свою очередь заявила, что удары наносились только по объектам ВПК Украины, и предложила консультации. Минск в тот день утверждал, что заранее предупреждал Польшу о приближении «неизвестных летательных аппаратов», передает «Радиоточка НСН».

