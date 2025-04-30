МИД РФ: Зеленский не признает статус Крыма из-за меркантильных интересов

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за меркантильных интересов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД России в Симферополе Артема Березовского.

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма, но продолжает просить оружие

По его словам, глава государства пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский

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