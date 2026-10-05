На трассе под Хабаровском перевернулся автобус с 50 вахтовиками
Автобус HIGER KLQ6119TA с вахтовиками попал в ДТП на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в районе 540 км автодороги. Водитель автобуса «выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, не обеспечил постоянный контроль за движением» и, не справившись с управлением, съехал с проезжей части. Впоследствии транспортное средство опрокинулось.
«ДТП произошло на 8 часу управления. Предварительно, водитель, мужчина 1988 г.р. (водительский стаж 15 лет)- уснул за рулем, был трезв», - отметили в Госавтоинспекции.
Ведомство уточнило, что в автобусе находились 50 сотрудников одной из организаций, которые ехали на вахту.
Ранее в Хабаровском крае подросток без прав устроил ДТП на 29-м километре автодороги «Советская Гавань – Ванино», погиб один ребенок.
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