Италия подтвердила запрет на использование оружия Украины за пределами страны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что позиция страны по использованию оружия, поставляемого Украине, остается неизменной. Он подчеркнул, что это вооружение может быть применено исключительно на территории Украины, сообщает Le Monde.

Таяни также выразил поддержку идее мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии. Он отметил, что роль Китая в урегулировании конфликта будет ключевой, добавив, что надеется на содействие Пекина в убеждении Москвы прекратить боевые действия.

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Комментарий Таянини последовал после сообщений американских СМИ о разрешении США на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

Эти ракеты способны поражать цели на больших расстояниях, включая логистические и военные объекты, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: esteri.it
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