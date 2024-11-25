Италия исключила возможность отправки войск на Украину
Италия не планирует отправлять военнослужащих на Украину, несмотря на обсуждения Францией и Великобританией возможной отправки западных войск. Об этом сообщил итальянский вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни.
По его словам, Италия продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и военную помощь, но участие в боевых действиях исключено. Таяни подчеркнул, что Италия стремится избегать дальнейшей эскалации конфликта.
Дискуссии о возможной отправке войск были возобновлены Великобританией и Францией на фоне сообщений о возможном прекращении поддержки Украины со стороны США при возвращении Дональда Трампа в Белый дом.
11 ноября в Париже на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона обсуждалась возможность формирования коалиции для поддержки Украины, передает «Радиоточка НСН».
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