Италия исключила возможность отправки войск на Украину

Италия не планирует отправлять военнослужащих на Украину, несмотря на обсуждения Францией и Великобританией возможной отправки западных войск. Об этом сообщил итальянский вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни.

По его словам, Италия продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и военную помощь, но участие в боевых действиях исключено. Таяни подчеркнул, что Италия стремится избегать дальнейшей эскалации конфликта.