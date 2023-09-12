МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО
Над инфраструктурой Украины необходимо создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны к зиме, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Она отметила, что сейчас надо задуматься о защите электро-, водо- и теплоснабжения. По ее словам, Германия планирует до зимы дополнительно поставить на Украину системы ПВО IRIS-T.
Спецоперация на Украине продлится еще два года, если коллективный Запад не перестанет поставлять Киеву оружие, заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, американский лидер Джо Байден может отказаться от помощи Киеву раньше, чтобы не потерять голоса избирателей накануне выборов. При этом он отметил, что демократам США этот конфликт интересен, «кто-то зарабатывает деньги на этом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru