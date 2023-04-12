МИД Белоруссии призвал объявить перемирие на Украине

По его словам, в Минске выступают за дипломатическое урегулирование конфликта. Алейник предложил незамедлительно объявить перемирие и начать переговоры.

Министр считает, что перемирие необходимо объявить без права перемещения войск. Также нужно запретить переброски оружия и техники, уточнил глава ведомства.

Россия и Украина не выступали с инициативой объявить перемирие на Пасху, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что российские и украинские солдаты не готовы к перемирию. При этом он считает, что обе стороны устали от боевых действий.

