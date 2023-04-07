Папа Римский призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине
Предстоятель католической церкви, Папа Римский Франциск выступил с инициативой объявить перемирие на Украине с 9 апреля на время пасхальных дней у католиков и православных. Информацию об этом распространил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
По его словам, понтифик напомнил, что предстоящая неделя — пасхальная у католиков, затем последует пасхальная седмица у православных. Именно на эти 14 дней Франциск и предлагает сторонам полностью воздержаться от применения какого-либо вооружения, отмечает RT.
До этого генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерреш также призвал Россию и Украину установить с 21 апреля четырёхдневное пасхальное перемирие. Киев уже заявил о своём принципиальном согласии.
Ранее бывший премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинские и российские солдаты не готовы к братанию и прекращению боевых действий.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Ливан подаст жалобу в Совбез ООН из-за атак Израиля
- В КНР призвали Израиль и Палестину к сдержанности
- Берлускони пообещал побороть лейкемию
- Папа Римский призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине
- СМИ: Костомарова в ближайшее время могут отправить на реабилитацию
- Один из боевиков, напавших на силовиков в Ингушетии, сдался
- Глава Минэкономразвития предрёк долгую низкую безработицу
- СМИ: В Москве мужчина с пистолетом попытался попасть на территорию Минобороны
- Порошенко присутствует на службе раскольников в Киево-Печерской лавре
- Роспотребнадзор создал мобильное приложение для здорового питания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru