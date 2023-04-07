Папа Римский призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине

Предстоятель католической церкви, Папа Римский Франциск выступил с инициативой объявить перемирие на Украине с 9 апреля на время пасхальных дней у католиков и православных. Информацию об этом распространил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, понтифик напомнил, что предстоящая неделя — пасхальная у католиков, затем последует пасхальная седмица у православных. Именно на эти 14 дней Франциск и предлагает сторонам полностью воздержаться от применения какого-либо вооружения, отмечает RT.

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До этого генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерреш также призвал Россию и Украину установить с 21 апреля четырёхдневное пасхальное перемирие. Киев уже заявил о своём принципиальном согласии.

Ранее бывший премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинские и российские солдаты не готовы к братанию и прекращению боевых действий.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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