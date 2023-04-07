Папа Римский призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине

Предстоятель католической церкви, Папа Римский Франциск выступил с инициативой объявить перемирие на Украине с 9 апреля на время пасхальных дней у католиков и православных. Информацию об этом распространил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, понтифик напомнил, что предстоящая неделя — пасхальная у католиков, затем последует пасхальная седмица у православных. Именно на эти 14 дней Франциск и предлагает сторонам полностью воздержаться от применения какого-либо вооружения, отмечает RT.