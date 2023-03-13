«Мгновенная смерть»: США готовятся к открытию второго фронта против России
Военный эксперт Игорь Никулин заявил НСН, что для этой цели Вашингтон может использовать свои биологические лаборатории.
США хотят открыть второй фронт против России, для этой цели могут быть использованы американские биологические лаборатории, заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с НСН.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что Минобороны РФ в ходе спецоперации получило документы о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов.
«Это делается для того, чтобы открыть еще один фронт. Американские военно-биологические лаборатории работают на территории Украины. Затягивание конфликта на Украине может оказаться для России гибельным. Нам надо усиливать наступление, пока еще есть такая возможность. Я боюсь, что в ближайшее время ситуация может резко ухудшиться для нас. Есть кассетные боеприпасы, которые в большом количестве поставляются на Украину и также могут быть использованы для применения химического и биологического оружия», - объяснил Никулин.
По его словам, ВСУ уже использовали подобное оружие в Артемовске, зачастую высокая концентрация, например, хлорциана вызывает мгновенную смерть.
«Хлорциан ВСУ уже использовали против наступающих колонн «Вагнера» в Артемовске. Хлорциан – это очень сильный яд, хлор усиливает это действие, газ заполняет окопы и от него очень трудно спрятаться. Плюс он может накапливаться в организме, это очень опасная штука. Все зависит от концентрации, при высокой он вызывает мгновенную смерть», - добавил собеседник НСН.
О том, что США хотят открыть против России второй фронт в Грузии, ранее заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, Вашингтон использует средства Агентства Соединенных Штатов по международному развитию для «мягкого переворота» в Грузии с целью сменить нынешнюю власть.
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