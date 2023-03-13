«Мгновенная смерть»: США готовятся к открытию второго фронта против России

США хотят открыть второй фронт против России, для этой цели могут быть использованы американские биологические лаборатории, заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с НСН.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что Минобороны РФ в ходе спецоперации получило документы о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов.

«Это делается для того, чтобы открыть еще один фронт. Американские военно-биологические лаборатории работают на территории Украины. Затягивание конфликта на Украине может оказаться для России гибельным. Нам надо усиливать наступление, пока еще есть такая возможность. Я боюсь, что в ближайшее время ситуация может резко ухудшиться для нас. Есть кассетные боеприпасы, которые в большом количестве поставляются на Украину и также могут быть использованы для применения химического и биологического оружия», - объяснил Никулин.