Экс-разведчик ВС США: Вашингтон хочет открыть второй фронт против России
США хотят открыть против России второй фронт в Грузии. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
По его словам, Вашингтон использует средства Агентства Соединенных Штатов по международному развитию для «мягкого переворота» в Грузии с целью сменить нынешнюю власть. Риттер отметил, что в интересы США входит и открытие «второго фронта против РФ».
В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта, сообщил в эфире телекомпании «Имеди» глава правительства Ираклий Гарибашвили. По его словам, из Украины прибыли несколько десятков человек. Он обратился к ним не проявлять ожидания того, что «тут что-то произойдет».
Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что в страну прибыла группа сторонников бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, воевавшая на Украине на стороне Вооруженных сил. Отмечается, что их цель — продолжать революционный процесс.
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