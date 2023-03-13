Экс-разведчик ВС США: Вашингтон хочет открыть второй фронт против России

США хотят открыть против России второй фронт в Грузии. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, Вашингтон использует средства Агентства Соединенных Штатов по международному развитию для «мягкого переворота» в Грузии с целью сменить нынешнюю власть. Риттер отметил, что в интересы США входит и открытие «второго фронта против РФ».