В Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта для Украины
В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта, сообщил в эфире телекомпании «Имеди» глава правительства Ираклий Гарибашвили.
По его словам, из Украины прибыли несколько десятков человек. Он обратился к ним не проявлять ожидания того, что «тут что-то произойдет».
Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что в страну прибыла группа сторонников бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, воевавшая на Украине на стороне Вооруженных сил. Отмечается, что их цель — продолжать революционный процесс.
Ранее в Госдуме заявили о подготовке США гражданской войны в Грузии.
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