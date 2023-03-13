В Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта для Украины

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта, сообщил в эфире телекомпании «Имеди» глава правительства Ираклий Гарибашвили.

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По его словам, из Украины прибыли несколько десятков человек. Он обратился к ним не проявлять ожидания того, что «тут что-то произойдет».

Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что в страну прибыла группа сторонников бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, воевавшая на Украине на стороне Вооруженных сил. Отмечается, что их цель — продолжать революционный процесс.

Ранее в Госдуме заявили о подготовке США гражданской войны в Грузии.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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