Между плохим и худшим. Политолог спрогнозировал участие Порошенко в суде

Ростислав Ищенко считает, что Порошенко может защищаться от обвинений. У политика, полагает он, есть для этого аргументы.

«Он не предавал родину, не выдавал гостайну, не заключал сепаратный мир в обход каких-либо норм. Его обвинили в том, что он или с его разрешения закупали уголь Донбасса, поддерживали его экономику по требованию России. Хотя тогда это не было запрещено. Вот если бы его обвинили в коррупции, было бы понятно. Но и Зеленский занимался тогда тем же самым – он снимался в России, зарабатывал там деньги, получал доходы от своих компаний. Именно поэтому Порошенко не обвинили в коррупции. В противном случае Зеленский со своим окружением оказались бы в той же яме. Поэтому все обвинения Порошенко имеют политическую подоплеку», - подчеркнул аналитик.

Петр Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Бывшему президенту может грозить до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

