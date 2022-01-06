Между плохим и худшим. Политолог спрогнозировал участие Порошенко в суде
Порошенко может приехать на суд на Украину из-за президентских амбиций, заявил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии «Радиоточке НСН».
Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил, что Печерский районный суд Киева наложил арест на всё имущество его клиента, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение было принято в рамках дела о государственной измене, по которому бывший украинский лидер проходит подозреваемым. Он добавил, что защита Порошенко будет подавать апелляцию.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, как будут развиваться события, если экс-президент Пётр Порошенко решит вернуться на Украину из-за границы на суд по обвинению в государственной измене.
«Все зависит от политических амбиций Порошенко. Он не однократно пытался претендовать на президентский президента. И он опасен, потому что играет на одном электоральном поле с Зеленским. Поэтому его толкают на то, чтобы остаться за границей, как в свое время толкали Медведчука.
Порошенко поставили перед выбором между плохим и худшим - или обвинение в госизмене и жизнь за границей, или тюрьма. Если он остается на свободе, у него еще есть возможность влиять на политические процессы, но остается серьезное обвинение. Если возвращается, то есть большой риск оказаться в тюрьме и быть забытым, как Тимошенко (Юлия, бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» - прим. НСН). Она в свое время рассчитывала, что пойдет на конфронтацию с властями и выведет людей на улицы, но ничего не вышло. Сейчас она второстепенный политический лидер на Украине. Порошенко это понимает. Но он амбициозный человек. Вопрос, что он выберет», - считает эксперт.
Ростислав Ищенко считает, что Порошенко может защищаться от обвинений. У политика, полагает он, есть для этого аргументы.
«Он не предавал родину, не выдавал гостайну, не заключал сепаратный мир в обход каких-либо норм. Его обвинили в том, что он или с его разрешения закупали уголь Донбасса, поддерживали его экономику по требованию России. Хотя тогда это не было запрещено. Вот если бы его обвинили в коррупции, было бы понятно. Но и Зеленский занимался тогда тем же самым – он снимался в России, зарабатывал там деньги, получал доходы от своих компаний. Именно поэтому Порошенко не обвинили в коррупции. В противном случае Зеленский со своим окружением оказались бы в той же яме. Поэтому все обвинения Порошенко имеют политическую подоплеку», - подчеркнул аналитик.
Петр Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Бывшему президенту может грозить до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.
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