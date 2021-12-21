«Президенты не бегают!» Порошенко сам себя подставил «охотнику на зайцев» Зеленскому
Зеленский одним выстрелом бьет по двум ключевым оппонентам – Медведчуку и Порошенко, причем «стратегия побега» экс-президента абсолютно провальна, сказал НСН Руслан Бортник.
Экс-президент Украины Петр Порошенко, сбежавший из страны из-за дела о поставке угля из Донбасса, сам виноват в том, что ему предъявляют, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала Порошенко не бежать из страны и не сдаваться.
«Если бы Порошенко, находясь у власти, сам не сделал очень многое для того, чтобы ЛНР и ДНР были признаны террористическими, чтобы прекратить торговлю, не было бы состава преступления. А так состав преступления в виде торговли с террористами и определение этих структур террористическими – это все было сделано во времена Порошенко. Он сам и его команда в значительной мере создали ту законодательную базу, по которой их сегодня судят», - сказал Бортник.
При этом он назвал побег Порошенко из страны «провальной стратегией».
«Побег Порошенко воспринимается в обществе негативно. Президент не может бегать из своей страны. Это уже второй сбежавший украинский президент, и это воспринимается, как маркеры страха или признания вины. Это абсолютно провальная стратегия, Порошенко необходимо было бороться в суде, как делают другие фигуранты этого дела», - посоветовал политолог.
По мнению Бортника, «дело Порошенко» бьет по репутации экс-президента и может сильно растянуться по времени.
«Это дело проистекает из тех же обвинений, которые были ранее выдвинуты бизнесмену Кузяре и политику Медведчуку (главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку – прим. НСН). Это дело о поставке угля на украинские шахты в 2014-15 годах с территорий, которые в то время уже контролировали так называемые ЛНР и ДНР. Дело это очень сложное, многосоставное. Скорее всего, оно будет рассматриваться очень долго, и сегодня оно играет прежде всего в качестве информационного-политического инструмента, оно бьет по репутации Порошенко в правом, патриотическом политическом сегменте. Может ли быть патриотом человек, который обеспечивал финансирование компаний ЛНР и ДНР?» - разъяснил директор Института анализа и менеджмента политики.
Он признал, что президент Украины Владимир Зеленский бьет этим делом сразу по «двум зайцам», и допустил возможность протестов сторонников Порошенко.
«Это действительно так. Он (Зеленский – прим. НСН) избавляется от двух ключевых оппонентов – Медведчука и Порошенко, от правого и левого сегмента политической конкуренции одним махом, одним выстрелом – двух зайцев. Протесты сторонников Порошенко вполне реальны, но я не думаю, что это может привести к какому-то новому Майдану», - прогнозирует политолог.
Бортник также разъяснил, в чем суть обвинений в адрес Порошенко.
«В рамках этого дела Порошенко обвиняют в том, что он своим влиянием на правительство и силовые структуры обеспечил поставку угля и расчет за него непосредственно с предприятиями, находившимися в тот момент под управлением ЛНР и ДНР. На Украине это квалифицируется, как финансовое пособничество террористическим организациям. Факт поставки этого угля признают все, его нельзя опротестовать, потому что речь идет о сотнях тысяч тонн. Понятно, что без главы государства Петра Порошенко эта схема не могла быть реализована, потому что она требовала координацию большого количества структур. Так что это дело вполне эффективно может быть использовано против Порошенко, в отличие от бизнесменов и негосударственных фигур типа Кузяры и Медведчука, доказать причастность которых сложнее. Ситуация с Порошенко проще, потому что присутствовали указания. Кроме того, Порошенко обвиняют в том, что он сорвал поставки на Украину южноафриканского угля, который должен был заменить донецкий», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
18 декабря экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну и уехал в Турцию после того, как Государственное бюро расследований попыталось вызвать политика для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса. Между тем, сегодня экс-президент пообещал вернуться на Украину в первой половине января.
Как заявил «Радиоточке НСН» сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, после этого Порошенко не стал «политическим трупом». При этом Бойко усомнился, что Порошенко вновь сможет стать президентом.
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