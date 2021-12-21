«Президенты не бегают!» Порошенко сам себя подставил «охотнику на зайцев» Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко, сбежавший из страны из-за дела о поставке угля из Донбасса, сам виноват в том, что ему предъявляют, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала Порошенко не бежать из страны и не сдаваться.