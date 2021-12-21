Тимошенко посоветовала подозреваемому в госизмене Порошенко не бежать из страны
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене, следует оставаться в стране и доказывать свою невиновность. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», — считает политик.
Кроме того, Тимошенко посоветовала экс-президенту набраться мужества и смелости, не сдаваться и добиваться публичного процесса через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие инстанции.
Ранее стало известно, что в отношении Порошенко проводится расследование по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена» и «Создание террористической организации». По данным правоохранительных органов, во время президентства Порошенко использовал свои полномочия, разорвав контракты с ЮАР на поставку угля, и по требованию России содействовал подписанию соглашений на поставки с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, пишет Газета.ру.
На минувшей неделе Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить экс-президенту повестку в суд, напоминает телеканал «360». Политик покинул страну, по данным пресс-службы его партии «Европейская солидарность», Порошенко отправился в «заранее запланированное дипломатическое турне» в Турцию и Польшу.
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