Порошенко пообещал вернуться на Украину 17 января для участия в суде

Экс-президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене и содействии террористической деятельности, вернется в страну 17 января и примет участие в судебном заседании. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил о готовности дать пояснения по уголовному делу против него

Как отметил Порошенко, он, «как и обещал», вернется в Киев, явится в суд и встретится с генеральным прокурором Украины.

«Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — подчеркнул экс-глава государства.

Петр Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Бывшему президенту может грозить до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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ФОТО: Петр Порошенко грустит
ТЕГИ:СудГосизменаУкраинаПетр Порошенко
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