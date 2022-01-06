Порошенко пообещал вернуться на Украину 17 января для участия в суде
Экс-президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене и содействии террористической деятельности, вернется в страну 17 января и примет участие в судебном заседании. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Порошенко, он, «как и обещал», вернется в Киев, явится в суд и встретится с генеральным прокурором Украины.
«Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — подчеркнул экс-глава государства.
Петр Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Бывшему президенту может грозить до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.
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