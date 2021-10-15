«Метит в президенты». Заявления Авакова о войне за Крым сочли политическими
Политолог Иван Мезюхо отметил, что экс-глава МВД Украины предлагает «невозможное» накануне нового политического сезона на Украине.
На Украине понимают, что возвращение Крыма военным путем невозможно, но местные политики продолжают использовать эту тему для достижения своих личных целей, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации (КРОО) «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Я думаю, причина этого заявления – попытка приобрести политический вес накануне нового политического сезона на Украине. На мой взгляд, Авакова вывели из украинской власти для того, чтобы предотвратить падение его рейтинга. Вероятно, он может рассматриваться в будущем как один из претендентов на кресло главы государства. Будучи членом команды президента Зеленского, его потенциальные шансы на президентскую булаву ничтожны, поэтому, вероятно, американцы убрали Авакова с поста министра внутренних дел для того, чтобы через некоторое время он продолжил свою политическую карьеру уже в новом статусе. Ему необходимо обозначать свою позицию среди украинских интегральных националистов, ему надо показывать, что он свой», - заявил Мезюхо.
По его словам, украинские политики для продвижения по карьерной лестнице на первом этапе вынуждены делать громкие заявления, касающиеся внешней политики, а потом переходить к «коррупции».
«Он ведет себя как типичный украинский политик, у которого есть президентские или премьерские амбиции. Поэтому он будет делать ритуальные заявления по Крыму и Донбассу на первом этапе, а на втором этапе начнет критиковать политический и социально-экономический курс действующего президента. Все начинается с внешней политики, потом Аваков, вероятно, будет освещать вопросы коррупции внутри Украины», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Политолог подчеркнул, что украинское общество на подобные предложения реагирует все реже, понимая, как на самом деле обстоят дела.
«На теме Крыма сегодня на Украине сильно не похайпуешь, потому что это тематика уже не на передовой в национальных СМИ и не так актуальна в украинском обществе, как в 2014 году. Люди привыкли жить без Крыма, подавляющее число украинцев осознают, что российский статус Крыма не изменить никакими военными операциями, которые по большому счету невозможны. РФ обладает ядерным арсеналом и в случае наступления она может применить этот ядерный арсенал. Поэтому серьезно относиться к заявлению Авакова не стоит», - добавил он.
Прекращение диалога с Украиной неизбежно, заявил ранее бывший глава правительства самопровозглашённой ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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