«Метит в президенты». Заявления Авакова о войне за Крым сочли политическими

На Украине понимают, что возвращение Крыма военным путем невозможно, но местные политики продолжают использовать эту тему для достижения своих личных целей, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации (КРОО) «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я думаю, причина этого заявления – попытка приобрести политический вес накануне нового политического сезона на Украине. На мой взгляд, Авакова вывели из украинской власти для того, чтобы предотвратить падение его рейтинга. Вероятно, он может рассматриваться в будущем как один из претендентов на кресло главы государства. Будучи членом команды президента Зеленского, его потенциальные шансы на президентскую булаву ничтожны, поэтому, вероятно, американцы убрали Авакова с поста министра внутренних дел для того, чтобы через некоторое время он продолжил свою политическую карьеру уже в новом статусе. Ему необходимо обозначать свою позицию среди украинских интегральных националистов, ему надо показывать, что он свой», - заявил Мезюхо.

По его словам, украинские политики для продвижения по карьерной лестнице на первом этапе вынуждены делать громкие заявления, касающиеся внешней политики, а потом переходить к «коррупции».