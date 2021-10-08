«Исправили ошибку». Смена спикера Рады напомнила конфликт Ельцина и Хасбулатова
Директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что новый спикер не станет мешать президенту Зеленскому принимать нужные законы.
Президент Украины Владимир Зеленский давно планировал взять под контроль законодательную повестку в стране, а новый спикер Верховной рады поможет ему это сделать, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Новым спикером Верховной рады после Дмитрия Разумкова был избран Руслан Стефанчук, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Стефанчук известен тем, что профессиональный юрист, доктор юридических наук, и абсолютно преданный, верный, лояльный президенту Владимиру Зеленскому. Он будет именно спикером большинства, а не самостоятельным, отдельным, автономным политиком», - отметил Карасев.
По словам политолога, должность спикера парламента хоть и является «технической», но на расстановку политических сил все-таки влияет.
«Глава Верховной рады на Украине, по Конституции, это второй человек в государстве. Это часто приводило к политическим кризисам в стране, потому что парламент выступал неким противовесом президентской власти, как это было в России в начале 90-х годов – Хасбулатов против Ельцина. Разумков хотел быть вот таким Хасбулатовым, теперь его не будет, будет теперь Рыбкин Иван. Такие исторические параллели. Ни в одной стране европейской демократии глава Верховной рады не является политической фигурой, это техническая должность. Человек, который должен организовать дискуссии, дебаты, голосования, работу комитетов. В этом смысле Украина движется в сторону европейского парламентаризма», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Теперь Зеленский получает значительный контроль над законодательной повесткой страны, о чем мечтал с 2019 года, отметил Карасев.
«Абсолютного контроля нет, но, конечно, контроль над законодательной повесткой Верховный рады Зеленский получает. Как это задумывалось в 2019 году, а история с Разумковым несколько помешала реализации этих планов, теперь исправили ошибку, теперь президентская вертикаль получает власть над законодательной повесткой дня», - добавил он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президент Украины разглядел в Дмитрии Разумкове потенциальную «большую помеху».
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