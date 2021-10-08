«Исправили ошибку». Смена спикера Рады напомнила конфликт Ельцина и Хасбулатова

Президент Украины Владимир Зеленский давно планировал взять под контроль законодательную повестку в стране, а новый спикер Верховной рады поможет ему это сделать, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Новым спикером Верховной рады после Дмитрия Разумкова был избран Руслан Стефанчук, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Стефанчук известен тем, что профессиональный юрист, доктор юридических наук, и абсолютно преданный, верный, лояльный президенту Владимиру Зеленскому. Он будет именно спикером большинства, а не самостоятельным, отдельным, автономным политиком», - отметил Карасев.

По словам политолога, должность спикера парламента хоть и является «технической», но на расстановку политических сил все-таки влияет.