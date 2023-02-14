Мэр: во Львове и Львовской области разрушены почти все электроподстанции

Во Львове и Львовской области Украины разрушены практически все электроподстанции из-за ракетных обстрелов со стороны российских военных. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, с подачей электричества для региона возникла «большая проблема».

Садовый при этом отметил, что благодаря «нестандартным решениям» электриков промышленность и учреждения работают, передает «РБК-Украина».