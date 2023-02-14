Мэр: во Львове и Львовской области разрушены почти все электроподстанции

Во Львове и Львовской области Украины разрушены практически все электроподстанции из-за ракетных обстрелов со стороны российских военных. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, с подачей электричества для региона возникла «большая проблема».

Садовый при этом отметил, что благодаря «нестандартным решениям» электриков промышленность и учреждения работают, передает «РБК-Украина».

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Кроме того, мэр Львова сообщил, что в городе и области разрушены и многие другие объекты критической инфраструктуры. Большую их часть восстановлению не подлежат и будут отстроены заново.

Сегодня утром воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. Как сообщают украинские СМИ, она была объявлена из-за «взлета российских самолетов» в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричествоУкраинаЛьвов
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