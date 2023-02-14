В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область
В Киеве опасаются расширения спецоперации России на Одессу и Одесскую область, сообщил советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
По его словам, этот вопрос сегодня обсуждается на разных уровнях, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он рассказал, что также речь идет о возможном выходе на границы с непризнанным Приднестровьем.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что России необходимо взять Одессу и Харьков. Кроме того, он отметил, что, у российских военных есть «живая сила», чтобы взять Киев, однако пока нет соответствующего приказа.
Для взятия Киева или Одессы российским войскам нужно создать трехкратное численное превосходство над Украиной, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. При этом он допустил, что в случае переломного момента в спецоперации в пользу России, в конфликт может вмешаться Европа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- В АТОР рассказали, как изменится отдых в Турции после землетрясения
- Сальдо рассказал о возвращении людей в Херсон
- Херсонская область с 1 марта перейдет на российские социальные стандарты
- Число пенсионеров в России снизилось за год на 232 тыс. человек
- В Турции из-под завалов спасли еще двух человек
- В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках
- В России предложили расширить список льготных IT-компаний
- Соцфонд: Средний размер пенсий в России вырос до 20,7 тысячи рублей
- СМИ: В турецком отеле произошла массовая драка российских и украинских футболистов
- В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru