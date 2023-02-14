В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область

В Киеве опасаются расширения спецоперации России на Одессу и Одесскую область, сообщил советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, этот вопрос сегодня обсуждается на разных уровнях, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он рассказал, что также речь идет о возможном выходе на границы с непризнанным Приднестровьем.

Кадыров: Для безопасности России нужно взять под контроль Харьков и Одессу

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что России необходимо взять Одессу и Харьков. Кроме того, он отметил, что, у российских военных есть «живая сила», чтобы взять Киев, однако пока нет соответствующего приказа.

Для взятия Киева или Одессы российским войскам нужно создать трехкратное численное превосходство над Украиной, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. При этом он допустил, что в случае переломного момента в спецоперации в пользу России, в конфликт может вмешаться Европа.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ОдессаСпецоперацияУкраина
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