В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что России необходимо взять Одессу и Харьков. Кроме того, он отметил, что, у российских военных есть «живая сила», чтобы взять Киев, однако пока нет соответствующего приказа.

Для взятия Киева или Одессы российским войскам нужно создать трехкратное численное превосходство над Украиной, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. При этом он допустил, что в случае переломного момента в спецоперации в пользу России, в конфликт может вмешаться Европа.

