СМИ: Ректор ПсковГУ приобрела квартиры в Москве на 40 миллионов рублей
Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, задержанная по делу о хищении бюджетных средств, владела двумя квартирами в Москве общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, недвижимость была приобретена в престижном районе Тропарево-Никулино, где проживает семья Ильиной. Общая площадь квартир составила порядка 58 и 50 квадратных метров.
Часть времени глава вуза проводила в столице под видом командировок, утверждает источник. При этом одна из квартир, по его словам, была оформлена на мать Ильиной — пенсионерку, не имеющую официального дохода. Такой шаг, предположительно, был предпринят для сокрытия действительных источников средств.
Как уточняется, основным источником дохода ректора могла быть не зарплата, а средства, полученные в результате мошеннической схемы. По версии следствия, речь идет о присвоении бюджетных денег через фиктивное начисление повышенной заработной платы сотрудникам университета, передает «Радиоточка НСН».
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