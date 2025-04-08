СМИ: Ректор ПсковГУ приобрела квартиры в Москве на 40 миллионов рублей

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, задержанная по делу о хищении бюджетных средств, владела двумя квартирами в Москве общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, недвижимость была приобретена в престижном районе Тропарево-Никулино, где проживает семья Ильиной. Общая площадь квартир составила порядка 58 и 50 квадратных метров.