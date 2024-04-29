Мэр Киева призвал к усилению поддержки Украины в сфере ПВО

По его словам, наблюдается дефицит систем ПВО. Глава города отметил, что у Киева должна быть возможность сбивать дроны и ракеты.

Кличко также выразил благодарность Германии за поставку системы IRIS-T.

Кроме того, мэр указал, что меры, принимаемые украинскими властями для борьбы с коррупцией, недостаточны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

