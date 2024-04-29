Мэр Киева призвал к усилению поддержки Украины в сфере ПВО
29 апреля 202405:02
Необходимо усилить западную поддержку Украины в области противовоздушной обороны, сообщил медиагруппе Funke мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, наблюдается дефицит систем ПВО. Глава города отметил, что у Киева должна быть возможность сбивать дроны и ракеты.
Кличко также выразил благодарность Германии за поставку системы IRIS-T.
Кроме того, мэр указал, что меры, принимаемые украинскими властями для борьбы с коррупцией, недостаточны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru