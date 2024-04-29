Кличко: Правительство Украины недостаточно борется с коррупцией
Меры, принимаемые украинскими властями для борьбы с коррупцией, недостаточны, сообщил медиагруппе Funke мэр Киева Виталий Кличко.
Так глава города ответил на вопрос, достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией. Говоря о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, Кличко сообщил, что ни разу не встречался с ним лично с начала спецоперации.
В период нынешнего конфликта нет единства политических сил, указал также мэр. Вопрос о том, хочет ли он сам стать президентом, Кличко назвал провокационным.
Ранее мэр Киева Кличко исключил заморозку конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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