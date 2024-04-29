Кличко: Правительство Украины недостаточно борется с коррупцией

Меры, принимаемые украинскими властями для борьбы с коррупцией, недостаточны, сообщил медиагруппе Funke мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко назвал увольнение Залужного огромной ошибкой Зеленского

Так глава города ответил на вопрос, достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией. Говоря о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, Кличко сообщил, что ни разу не встречался с ним лично с начала спецоперации.

В период нынешнего конфликта нет единства политических сил, указал также мэр. Вопрос о том, хочет ли он сам стать президентом, Кличко назвал провокационным.

Ранее мэр Киева Кличко исключил заморозку конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВиталий Кличко

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