Мэр Киева Кличко исключил заморозку конфликта на Украине
Высказываемые на Западе идеи о заморозке конфликта на Украине являются ошибочными, заявил в интервью газете Bild am Sonntag мэр Киева Виталий Кличко.
«Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», - сказал политик.
Он призвал Запад нарастить поставки вооружений Украине. В частности, отметил Кличко, Киев нуждается в новых ракетах для системы противовоздушной обороны Patriot.
По его мнению, опасность российского наступления на Киев сохраняется. Мэр украинской столицы заявил, что сегодня город подготовлен для обороны лучше, чем два года назад.
С инициативой заморозить конфликт на Украине ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених, передает «Радиоточка НСН».
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