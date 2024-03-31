Мэр Киева Кличко исключил заморозку конфликта на Украине

«Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», - сказал политик.

Он призвал Запад нарастить поставки вооружений Украине. В частности, отметил Кличко, Киев нуждается в новых ракетах для системы противовоздушной обороны Patriot.

По его мнению, опасность российского наступления на Киев сохраняется. Мэр украинской столицы заявил, что сегодня город подготовлен для обороны лучше, чем два года назад.

С инициативой заморозить конфликт на Украине ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених, передает «Радиоточка НСН».

