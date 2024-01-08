Мэр Харькова: в городе прогремели несколько взрывов
8 января 202402:01
В Харькове прогремели взрывы, заявил в Telegram мэр Игорь Терехов.
Воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее мощные взрывы раздались в Днепропетровске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru