Мэр Харькова: в городе прогремели несколько взрывов

В Харькове прогремели взрывы, заявил в Telegram мэр Игорь Терехов.

СМИ: В Харькове раздались взрывы

Воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мощные взрывы раздались в Днепропетровске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаХарьков

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