В России предложили разрешить учителям работать удаленно на каникулах

Российским учителям могут разрешить работать в удаленном формате в период школьных каникул. С соответствующей инициативой обратился к министру просвещения Сергею Кравцову вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает «Лента.ру».

Как отметил парламентарий, во время каникул рабочее время педагогов сохраняется в полном объеме. Значительная часть их работы в этот период связана с подготовкой учебных программ, методических материалов, проверкой работ, анализом итогов обучения и оформлением документов.

«Предлагаю закрепить право педагогических работников в каникулярный период выполнять внеаудиторную работу вне образовательной организации при отсутствии очных задач с сохранением установленного уровня оплаты труда», — говорится в обращении Чернышова.

Инициатива нацелена на повышение эффективности использования рабочего времени и создания более гибких условий для учителей. Также депутат предложил исключить требование обязательного нахождения педагогов в образовательном учреждении при отсутствии объективной необходимости.

Чернышов считает, что реализация инициативы позволит в том числе снизить уровень профессионального выгорания преподавателей и создать условия для более качественной подготовки к образовательному процессу.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала НСН, что учителям положено два основных отпуска: 42 дня и 56 дней.

