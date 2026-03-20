Минздрав проработает включение в ОМС профгигиены полости рта детям
Минздрав прорабатывает возможность включения профессиональной гигиены полости рта для детей в программу бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы ведомства Евгении Котовой на запрос группы депутатов Госдумы.
Ранее парламентарии Ксения Горячева, Антон Ткачев и Владислав Даванков предложили Минздраву добавить в ОМС профгигиену полости рта раз в год для детей. Депутаты считают что профессиональная чистка зубов позволит выявлять риски кариеса на ранней стадии и снизит необходимость дорогостоящего стоматологического лечения, отмечает Ura.ru.
«Изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения», - указано в ответе замминистра.
Минздрав представит информацию об итогах рассмотрения в установленном порядке.
Горячие новости
- «АвтоВАЗ» начал производство коммерческих авто под брендом SKM
- В ДНР задержали агента Киева, готовившего подрыв машины чиновника
- «Убирают конкурентов?»: От Минцифры и ФАС потребовали разъяснений по «белым спискам»
- Премьер Вьетнама прибудет с визитом в Россию
- Минздрав проработает включение в ОМС профгигиены полости рта детям
- Нефть по $180: США уточнили санкции для российского сырья
- В белгородском селе Муром из-за атаки БПЛА погиб мирный житель
- Число попавших в ДТП в Приморье машин увеличилось до 25
- Генсек ООН: Окончание конфликта на Ближнем Востоке зависит от США
- В МВД предупредили о мошеннической рассылке якобы от портала mos.ru