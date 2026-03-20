Минздрав проработает включение в ОМС профгигиены полости рта детям

Минздрав прорабатывает возможность включения профессиональной гигиены полости рта для детей в программу бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы ведомства Евгении Котовой на запрос группы депутатов Госдумы.

Ранее парламентарии Ксения Горячева, Антон Ткачев и Владислав Даванков предложили Минздраву добавить в ОМС профгигиену полости рта раз в год для детей. Депутаты считают что профессиональная чистка зубов позволит выявлять риски кариеса на ранней стадии и снизит необходимость дорогостоящего стоматологического лечения, отмечает Ura.ru.

«Изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения», - указано в ответе замминистра.

Минздрав представит информацию об итогах рассмотрения в установленном порядке.

