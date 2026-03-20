На Кубани электроподстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА

Возгорание возникло на электроподстанции в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 14 дронов ВСУ над Краснодарским краем, отмечает RT.

Пожар произошел минувшей ночью в станице Старотитаровской. Огонь оперативно локализовали, его ликвидировали в 08.50 мск.

«Пострадавших нет», - подчеркнули в оперштабе.

В тушении пожара задействовали 40 специалистов и 13 единиц техники.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
