«АвтоВАЗ» начал производство коммерческих авто под брендом SKM
Компания «АвтоВАЗ» начала сборку коммерческих и грузопассажирских автомобилей под новым брендом SKM. Об этом рассказали в пресс-службе производителя.
«Первой моделью станет "М7", которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн», - говорится в сообщении.
Новые модели SKM будут делить производственную площадку с коммерческими вариантами авто Lada Granta и Niva. Выпускать их будет дочернее предприятие АО «ВИС-авто».
Модель «М7» оснастят атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра (137 л.с.) с пятиступенчатой механикой и заднеприводной компоновкой с рессорной подвеской. Базовая комплектация машины предусматривает кондиционер, подушки безопасности, системы помощи при вождении, дистанционный запуск двигателя. Авто производятся методом крупноузловой сборки, часть компонентов локализовали.
Ранее в «АвтоВАЗе» рассказали о цене на новую Lada Vesta Sport. Стоимость авто будет максимально приближена к цене версий Vesta Sportline - от 2,3 млн рублей, пишет Ura.ru.
