Россия втрое увеличила импорт китайских грузовиков
Россия в феврале увеличила в три раза закупки грузовых автомобилей из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику КНР.
Во второй месяц года поставки грузовиков составили 60,7 млн долларов. Они втрое превысили уровень февраля 2025-го и стали на треть больше показателей января.
Россия стала пятым крупнейшим покупателем китайских грузовиков по итогам февраля. Страну по объемам импорта обошли Индонезия (125,2 млн долларов), Австралия (97,4 млн), Мексика (76,7 млн) и Вьетнам (64 млн).
Ранее в РФ снизилась доля новых китайских тяжелых грузовых авто свыше 16 тонн, за январь-ноябрь 2025 года она сократилась с 70% до 53% год к году.
