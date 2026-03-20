В ДНР задержали агента Киева, готовившего подрыв машины чиновника

Агента спецслужб Украины, который собирался взорвать автомобиль одного из чиновников Донецкой Народной Республики, задержан в регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник - гражданин России 1973 года рождения, которого Киев завербовал для совершения теракта в отношении представителей органов власти ДНР. Подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с представителем спецслужб Украины, по его заданию изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для подрыва машины чиновника администрации республики.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигурант дал признательные показания.

Ранее ФСБ и Следственный комитет задержали пять подозреваемых в подготовке теракта против главы совета депутатов Новой Каховки, пишет Ura.ru.

