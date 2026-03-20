В ДНР задержали агента Киева, готовившего подрыв машины чиновника
Агента спецслужб Украины, который собирался взорвать автомобиль одного из чиновников Донецкой Народной Республики, задержан в регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник - гражданин России 1973 года рождения, которого Киев завербовал для совершения теракта в отношении представителей органов власти ДНР. Подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с представителем спецслужб Украины, по его заданию изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для подрыва машины чиновника администрации республики.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигурант дал признательные показания.
Ранее ФСБ и Следственный комитет задержали пять подозреваемых в подготовке теракта против главы совета депутатов Новой Каховки, пишет Ura.ru.
- На Кубани электроподстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА
- «АвтоВАЗ» начал производство коммерческих авто под брендом SKM
- «Убирают конкурентов?»: От Минцифры и ФАС потребовали разъяснений по «белым спискам»
- Премьер Вьетнама прибудет с визитом в Россию
- Минздрав проработает включение в ОМС профгигиены полости рта детям
- Нефть по $180: США уточнили санкции для российского сырья
- В белгородском селе Муром из-за атаки БПЛА погиб мирный житель
- Число попавших в ДТП в Приморье машин увеличилось до 25
- Генсек ООН: Окончание конфликта на Ближнем Востоке зависит от США